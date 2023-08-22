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        Diyarbakır'da akademi lise ve kız yurdu öğrencilerinin YKS başarısı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 15:22 Güncelleme: 22.08.2023 - 15:40
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        Diyarbakır'da akademi lise ve kız yurdu öğrencilerinin YKS başarısı
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki akademi liseler ve Konuk Evi Kız Yurdunda eğitim gören 1041 öğrenci üniversiteye yerleşme başarısı gösterdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı ücretsiz eğitim ve sosyal kültürel faaliyetlere katılım sağlayan akademi liseler ve Konuk Evi Kız Yurdunda, ücretsiz eğitim görerek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 1384 öğrenciden 1041 öğrenci hayallerindeki üniversiteyi kazandı.

        Öğrencilerden 422’si lisans bölümlerine, 619 öğrenci ise ön lisans bölümlerine yerleşti, 343 öğrenci ise tercih vermeyip yeni eğitim öğretim yılıyla beraber tekrar sınavlara hazırlanacak.

        Öğrencilerden 11'i tıp, 6'sı hukuk, 11'i mimar ve mühendislik, 5'i diş hekimliği ve eczacılık, 27'si ilahiyat, 66'sı eğitim ve fen edebiyat, 34'ü fizyoterapi ve rehabilitasyon, hemşirelik ve ebelik, 881'i ise diğer fakültelere yerleşti.

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