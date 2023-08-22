Bağlar Belediyesi'nin kursuyla sınava hazırlanan 34 öğrenci üniversiteye yerleşti

DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan ücretsiz TYT-AYT kurslarına katılan 34 öğrenci üniversiteye yerleşti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesindeki eğitim merkezinde, maddi imkanı olmadığı için özel kurslara gidemeyen öğrenciler için açılan kurslara katılan 34 öğrenci farklı üniversitelere yerleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Halk Eğitimi Müdürlüğü ile iş birliği yaparak sağladığımız eğitim kurslarımız öğrencilerimizin geleceğine dokunmaya devam ediyor. Yaşadığımız deprem felaketinin ardında öğrenci sayısı azaldı. Her şeye rağmen 34 öğrencimiz üniversite hayallerine kavuştu. Başarı gösteren öğrencilerimizi tebrik ederek, üniversite yaşamlarında başarılar diliyoruz. İmkanı olmayan öğrencilere imkan sağladığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.