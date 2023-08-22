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        Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören 10 katlı bina yıkım esnasında çöktü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 19:30 Güncelleme: 22.08.2023 - 19:30
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        Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören 10 katlı bina yıkım esnasında çöktü
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören 10 katlı bina yıkım işlemi esnasında çöktü.

        Merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 495. Sokak'ta 10 katlı bir bina, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gördü.

        Depremlerin ardından boşaltılan binanın yıkımı için tedbir amacıyla çevresindeki binaların boşaltılmasının ardından uzman ekiplerin gözetimi ve polisin güvenlik önlemi almasıyla iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

        Yıkımı süren bina bir süre sonra çöktü.

        Binanın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor.

        Öte yandan çökme anı cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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