Diyarbakır'da Mezopotamya Bulvarı'na yeşil kuşak hattı oluşturuluyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mezopotamya Bulvarı'nda 80 dekar alan üzerinde yeşil kuşak hattı oluşturmak amacıyla çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, merkez Kayapınar ilçesinde Mezopotamya Bulvarı ile Diclekent Bulvarı'nın kesiştiği ve Elazığ Caddesi'ne kadar devam eden yaklaşık 80 dekar üzerinde yeni bir yeşil kuşak hattı oluşturuyor.

Yürüyüş yolları, oyun ve fitness alanları, oturma bankları, kamelyalar, masa tenisleri, aydınlatma birimleri, farklı türlerde ağaç, çalı, mevsimlik çiçek ve su depolarının yer alacağı çalışma altyapı işlemleriyle başladı.

Ekipler, altyapı çalışmaları kapsamında ilk etapta yeşil kuşak hattında 300 kamyon hafriyat çıkardı, çıkarılan hafriyatın ardından alana 3 bin kamyon toprak serimi ve tesviye işlemleri yapıyor.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 80 dönümlük projede üstyapı işlemlerine başlayacak.