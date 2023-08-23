Diyarbakır'da çocuklara diş sağlığı eğitimi verildi
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde eğitim gören çocuklara diş sağlığı eğitimi verdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak ve ağız diş sağlığının önemini kavratmak amacıyla eğitim düzenledi.
Diş Hekimi Abdullatif Zengin, çocuklara diş sağlığının önemini, diş temizliği ve dişlerin nasıl korunması gerektiğini anlattı.
Eğitimin ardından Zengin, çocuklarla diş taraması yaparak ihtiyacı olanları hastaneye yönlendirdi.
Programın sonunda, miniklere diş macunu ve diş fırçası hediye edildi.