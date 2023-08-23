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        Bağlar Belediyesince hayata geçirilen sosyal donatı alanı vatandaşlardan ilgi görüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 16:32 Güncelleme: 23.08.2023 - 16:46
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        Bağlar Belediyesince hayata geçirilen sosyal donatı alanı vatandaşlardan ilgi görüyor
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi tarafından hayata geçirilen Diyala Parkı çok amaçlı özellikleri nedeniyle vatandaşlardan ilgi görüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Bağcılar Mahallesi Yeni Hal bölgesindeki Diyala Parkında 30'dan fazla gül çeşidinin bulunduğu bildirildi.

        Açıklamada, Bağcılar Mahallesini Şanlıurfa yoluna bağlayan Diyala Parkı'nın 940 metre uzunluğundaki ve 5 metre genişliğindeki yürüyüş parkuru ile her yaş grubundaki vatandaşların uğrak alanı haline geldiği belirtildi..

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Vatandaşlarımızın bu eserlerden memnun kalması, huzur bulması bizi de çok mutlu ediyor. Bu projelerin değeri en çok da bu sıcak yaz döneminde ortaya çıkıyor. Çok amaçlı olan bu parkımızın özellikleri herkesi cezbediyor." ifadelerini kullandı.

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