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        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 00:56 Güncelleme: 24.08.2023 - 01:02
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        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaşamını yitirdi.

        İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında Kaynartepe Mahallesi 290. Sokak'ta tartışma yaşandı.

        Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Suriye uyruklu N.H. (35) yaşamını yitirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        N.H'nin cesedi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Polis, olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamaya çalışıyor.

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