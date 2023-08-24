Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da depremzedeler konteynerlerin çevresini sebze bahçesine dönüştürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 12:45 Güncelleme: 24.08.2023 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da depremzedeler konteynerlerin çevresini sebze bahçesine dönüştürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - Diyarbakır'da depremzedeler, konteynerlerin çevresini sebze bahçesine dönüştürdü.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler için AFAD koordinatörlüğünde merkez Kayapınar ilçesinde kurulan konteyner kentte 2 bin 400 afetzedenin barınma ihtiyacı karşılanıyor.

        İlçede 55 dönüme yerleştirilen 619 konteynere klimalar takıldı, depremzedelere ücretsiz internet imkanı sunuldu. Mobil ekmek fırını ve manavın bulunduğu konteyner kentte afetzedelere 15 günde bir gıda kolisi, hijyen paketi ve temizlik malzemeleri dağıtılıyor. Konteyner kentteki depremzedelere market ihtiyaçlarını karşılamaları için alışveriş kartı desteği de veriliyor.

        Ana sınıfı, özel eğitim sınıfı, etüt merkezi, çocuk oyun grubu, sağlık tesisi, sosyal market, dikiş nakış kursu, kuaför, gezici kütüphane, mescit, çamaşırhane, basketbol sahası gibi çok sayıda ortak kullanım alanı da oluşturulan konteyner kentte, Kayapınar Kaymakamlığı ile Belediyesinin katkılarıyla depremzedeler için çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler yapılıyor.

        Afetzedeler, Kayapınar Belediyesince konteynerlerin çevresindeki boş alanlara çevre düzenlemesi için dökülen topraklı alanı sebze bahçesi olarak değerlendirdi.

        Domates, patlıcan, salatalık, karpuz, kavun, kabak, biber, ayçiçeği, mısır gibi bitkilerin tohum ve fidelerini toprakla buluşturan depremzedeler, günün bir kısmını bu bahçelerde geçirerek stres atıyor, az da olsa elde ettikleri ürünleri tüketmenin mutluluğunu yaşıyor.

        Kaldığı konteynerin çevresindeki yaklaşık 20 metrekarelik alanda sebze yetiştiren Fatoş Yavuz, AA muhabirine, deprem sırasında büyük korku yaşadıklarını söyledi.

        Depremde evleri ağır hasarlı olduğu için bir süre köy ve kent merkezindeki yakınlarının yanında yaşadıklarını anlatan Yavuz, şimdi de eşi ve 4 çocuğuyla konteynere yerleştiğini belirtti.

        Sebze bahçesine domates, biber, patlıcan, karpuz ve kavun ektiklerini dile getiren Yavuz, şöyle konuştu:

        "Günümüzün bir kısmını bahçede geçiriyoruz. Yabancı ot topluyoruz, sulamasını yapıyoruz. Bahçe bana iyi geliyor, kafamı dağıtıyorum. Günümüz bahçemizde güzel geçiyor. Çok şükür, bütün ihtiyaçlarımız burada karşılanıyor. Ev eşyalarımızı, bütün gıdalarımızı sağ olsun devletimiz, Kaymakamımız karşılıyor."

        - "Bahçeyle uğraşmak iyi geliyor"

        Ajda Yaşar da deprem nedeniyle evlerinin ağır hasarlı olduğunu, eşi ve 3 çocuğuyla konteyner kentte barındığını söyledi.

        Konteyner kentte açılan dikiş nakış kursuna gittiğini ifade eden Yaşar, sunulan imkanların çok güzel olduğunu, bir sıkıntı çekmediklerini dile getirdi.

        Kurstan ve ev işinden geri kalan zamanını komşularıyla oluşturduğu sebze bahçesinde geçirdiğini anlatan Yaşar, "Bahçeyle uğraşmak iyi geliyor. Çocuklarla burada zaman geçiriyoruz. Burada yetiştirdiğimiz sebzelerle yemek de yapıyoruz. Biber, domates, bamya, ay çekirdeği ektik. Küçücük bahçemizle şimdiden kışa hazırlık yapıyoruz." dedi.

        - "Ailemle güzel zaman geçiriyoruz"

        Metin Kuşçu ise depremin ardından eşi ve çocuğuyla önce çadır kentte, ardından yurtta, daha sonra da konteynerde barındığını belirtti.

        Günün bir bölümünü bahçesinde geçirdiğini söyleyen Kuşçu, "Burada geçirdiğim süreçte depremin psikolojisini atlatmaya çalışıyorum. Ailemle güzel zaman geçiriyoruz. Bahçede yetişen ürünleri değerlendiriyoruz. Şu anda domates, biber, patlıcan ve kapuzlarımız yetişti." ifadelerini kullandı.

        Kuşçu, kendilerine her türlü imkanı sunan tüm yetkililere teşekkür etti.

        - "Elde ettikleri ürünleri taze olarak tüketiyorlar"

        Kayapınar Geçici Konaklama Merkezi Koordinatörü Abdurrahman Ateş de barınma ve temel ihtiyaçlarını karşıladıkları misafirlerinin taleplerini de yerine getirdiklerini kaydetti.

        Ateş, depremzedelerin yaşadığı tramvayı atlatabilmeleri için sosyal, kültürel, sportif etkinlikler düzenlediklerini, seminer ve kurslar verdiklerini bildirdi.

        Belediye tarafından konteynerlerin çevresindeki boş alanlara çevre düzenlemesi için toprak döküldüğünü belirten Ateş, "Vatandaşlarımız bu alanları sebze bahçelerine çevirdi. Elde ettikleri ürünleri taze olarak tüketiyorlar. Burada günün stresini atıyorlar, güzel vakit geçiriyorlar. Büyüklükleri 20-30 metrekare arasında değişen yaklaşık 60 bahçemiz var." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Adana'da yaşandı! 1'i kadın 2 kişi polise saldırdı!
        Adana'da yaşandı! 1'i kadın 2 kişi polise saldırdı!
        Ramos kapısı aralandı!
        Ramos kapısı aralandı!
        Küresel ödemelerde doların payı rekor kırdı
        Küresel ödemelerde doların payı rekor kırdı
        Çanakkale güne böyle uyandı!
        Çanakkale güne böyle uyandı!
        Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı! Malatya depremi ne anlatıyor?
        Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı! Malatya depremi ne anlatıyor?
        Beşiktaş'ta feci kaza! Sokakta takla attı
        Beşiktaş'ta feci kaza! Sokakta takla attı
        "Birlikte değiliz"
        "Birlikte değiliz"
        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem!
        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem!
        "Mucize adam harikalar yaratıyor"
        "Mucize adam harikalar yaratıyor"
        Bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
        Bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
        Kredi kartı harcamalarında yüzde 149'luk artış
        Kredi kartı harcamalarında yüzde 149'luk artış
        8 bin 200 yıllık su kanalı gün yüzüne çıkarıldı
        8 bin 200 yıllık su kanalı gün yüzüne çıkarıldı
        Fenerbahçe transferi duyurdu!
        Fenerbahçe transferi duyurdu!
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Hakemin maaş zammı kararı ne olacak?
        Hakemin maaş zammı kararı ne olacak?

        Benzer Haberler

        DİYARBAKIR'DA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, 11 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGADA 17 ŞÜPHELİ A...
        DİYARBAKIR'DA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, 11 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGADA 17 ŞÜPHELİ A...
        DİYARBAKIR'DAKİ SİLAHLI KAVGADA SURİYELİ HIDIR, ÖLDÜ  
        DİYARBAKIR'DAKİ SİLAHLI KAVGADA SURİYELİ HIDIR, ÖLDÜ  
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kavgada 17 şüpheli a...
        Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kavgada 17 şüpheli a...
        Diyarbakır'daki silahlı kavgada Suriyeli Hıdır, öldü
        Diyarbakır'daki silahlı kavgada Suriyeli Hıdır, öldü
        Diyarbakır'da barış yemeğinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 şü...
        Diyarbakır'da barış yemeğinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 şü...