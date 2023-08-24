DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - Diyarbakır'da depremzedeler, konteynerlerin çevresini sebze bahçesine dönüştürdü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler için AFAD koordinatörlüğünde merkez Kayapınar ilçesinde kurulan konteyner kentte 2 bin 400 afetzedenin barınma ihtiyacı karşılanıyor.

İlçede 55 dönüme yerleştirilen 619 konteynere klimalar takıldı, depremzedelere ücretsiz internet imkanı sunuldu. Mobil ekmek fırını ve manavın bulunduğu konteyner kentte afetzedelere 15 günde bir gıda kolisi, hijyen paketi ve temizlik malzemeleri dağıtılıyor. Konteyner kentteki depremzedelere market ihtiyaçlarını karşılamaları için alışveriş kartı desteği de veriliyor.

Ana sınıfı, özel eğitim sınıfı, etüt merkezi, çocuk oyun grubu, sağlık tesisi, sosyal market, dikiş nakış kursu, kuaför, gezici kütüphane, mescit, çamaşırhane, basketbol sahası gibi çok sayıda ortak kullanım alanı da oluşturulan konteyner kentte, Kayapınar Kaymakamlığı ile Belediyesinin katkılarıyla depremzedeler için çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler yapılıyor.

Afetzedeler, Kayapınar Belediyesince konteynerlerin çevresindeki boş alanlara çevre düzenlemesi için dökülen topraklı alanı sebze bahçesi olarak değerlendirdi.

Domates, patlıcan, salatalık, karpuz, kavun, kabak, biber, ayçiçeği, mısır gibi bitkilerin tohum ve fidelerini toprakla buluşturan depremzedeler, günün bir kısmını bu bahçelerde geçirerek stres atıyor, az da olsa elde ettikleri ürünleri tüketmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kaldığı konteynerin çevresindeki yaklaşık 20 metrekarelik alanda sebze yetiştiren Fatoş Yavuz, AA muhabirine, deprem sırasında büyük korku yaşadıklarını söyledi.

Depremde evleri ağır hasarlı olduğu için bir süre köy ve kent merkezindeki yakınlarının yanında yaşadıklarını anlatan Yavuz, şimdi de eşi ve 4 çocuğuyla konteynere yerleştiğini belirtti.

Sebze bahçesine domates, biber, patlıcan, karpuz ve kavun ektiklerini dile getiren Yavuz, şöyle konuştu:

"Günümüzün bir kısmını bahçede geçiriyoruz. Yabancı ot topluyoruz, sulamasını yapıyoruz. Bahçe bana iyi geliyor, kafamı dağıtıyorum. Günümüz bahçemizde güzel geçiyor. Çok şükür, bütün ihtiyaçlarımız burada karşılanıyor. Ev eşyalarımızı, bütün gıdalarımızı sağ olsun devletimiz, Kaymakamımız karşılıyor."

- "Bahçeyle uğraşmak iyi geliyor"

Ajda Yaşar da deprem nedeniyle evlerinin ağır hasarlı olduğunu, eşi ve 3 çocuğuyla konteyner kentte barındığını söyledi.

Konteyner kentte açılan dikiş nakış kursuna gittiğini ifade eden Yaşar, sunulan imkanların çok güzel olduğunu, bir sıkıntı çekmediklerini dile getirdi.

Kurstan ve ev işinden geri kalan zamanını komşularıyla oluşturduğu sebze bahçesinde geçirdiğini anlatan Yaşar, "Bahçeyle uğraşmak iyi geliyor. Çocuklarla burada zaman geçiriyoruz. Burada yetiştirdiğimiz sebzelerle yemek de yapıyoruz. Biber, domates, bamya, ay çekirdeği ektik. Küçücük bahçemizle şimdiden kışa hazırlık yapıyoruz." dedi.

- "Ailemle güzel zaman geçiriyoruz"

Metin Kuşçu ise depremin ardından eşi ve çocuğuyla önce çadır kentte, ardından yurtta, daha sonra da konteynerde barındığını belirtti.

Günün bir bölümünü bahçesinde geçirdiğini söyleyen Kuşçu, "Burada geçirdiğim süreçte depremin psikolojisini atlatmaya çalışıyorum. Ailemle güzel zaman geçiriyoruz. Bahçede yetişen ürünleri değerlendiriyoruz. Şu anda domates, biber, patlıcan ve kapuzlarımız yetişti." ifadelerini kullandı.

Kuşçu, kendilerine her türlü imkanı sunan tüm yetkililere teşekkür etti.

- "Elde ettikleri ürünleri taze olarak tüketiyorlar"

Kayapınar Geçici Konaklama Merkezi Koordinatörü Abdurrahman Ateş de barınma ve temel ihtiyaçlarını karşıladıkları misafirlerinin taleplerini de yerine getirdiklerini kaydetti.

Ateş, depremzedelerin yaşadığı tramvayı atlatabilmeleri için sosyal, kültürel, sportif etkinlikler düzenlediklerini, seminer ve kurslar verdiklerini bildirdi.

Belediye tarafından konteynerlerin çevresindeki boş alanlara çevre düzenlemesi için toprak döküldüğünü belirten Ateş, "Vatandaşlarımız bu alanları sebze bahçelerine çevirdi. Elde ettikleri ürünleri taze olarak tüketiyorlar. Burada günün stresini atıyorlar, güzel vakit geçiriyorlar. Büyüklükleri 20-30 metrekare arasında değişen yaklaşık 60 bahçemiz var." diye konuştu.