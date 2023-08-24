Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Kayıp kaçak kontrol ekiplerinin geldiğini mahalleliye bir kişi "kapınızı açmayın" anonsuyla duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 12:53 Güncelleme: 24.08.2023 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıp kaçak kontrol ekiplerinin geldiğini mahalleliye bir kişi "kapınızı açmayın" anonsuyla duyurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin kayıp kaçak kontrol ekiplerinin geldiğini mahalleliye bir vatandaş, "kapınızı açmayın" anonsuyla duyurdu.

        Şirketten yapılan açıklamada, kayıp kaçak kontrol ekibinin Silvan ilçesinin kırsal Sulubağ Mahallesi'nde kontrol yaptığı belirtildi.

        Ekiplerin mahalleye girişi sırasında bir hoparlörden "Ey köy halkı kimse kapısını açmasın, kaçak ekipleri evinize girmesin" anonsu yapıldığı bildirilen açıklamada, anonsun ardından sadece iki ev sahibinin kapısını açtığı kaydedildi.

        Gerçekleştirilen her türlü engelleme girişimlerine rağmen milli ekonomiyi ciddi anlamda zarara uğratan ve diğer abonelerin kesintisiz elektrik enerjisi almasını engelleyen bu gibi durumların önüne geçmeye, kaçağı tamamen önlemeye kararlı olunduğuna dikkat çekilen açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti verildiği bildirildi.

        Kaliteli, kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik dağıtımı hizmeti vizyonuyla çalışmaların sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, milli ekonomiye ciddi ölçüde zarar veren kaçak elektrik tüketimiyle de mücadele edildiğine vurgu yapıldı.

        Açıklamada, şunlar yer aldı:

        "Saha ekibini görünce yapılan anons nedeniyle 2 evin dışındaki evlerde kontrol yapılamadı. Sulubağ Mahallesi'nde 200'ü aşkın abone bulunuyor. 1450 kilovoltamper (kVA) gücünde 4 trafo olmasına rağmen bu mahalleye yetmiyor. Mahallede bulunan trafolar 2 binin üzerindeki bir yerleşim birimine yetecek güçte. Buna rağmen aşırı kaçak yüklenmeden dolayı burada trafolarımız yetersiz kalabiliyor."

        Bu arada, Kürtçe yapılan anonsa ilişkin görüntü basınla paylaşıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Adana'da yaşandı! 1'i kadın 2 kişi polise saldırdı!
        Adana'da yaşandı! 1'i kadın 2 kişi polise saldırdı!
        Ramos kapısı aralandı!
        Ramos kapısı aralandı!
        Küresel ödemelerde doların payı rekor kırdı
        Küresel ödemelerde doların payı rekor kırdı
        Çanakkale güne böyle uyandı!
        Çanakkale güne böyle uyandı!
        Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı! Malatya depremi ne anlatıyor?
        Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı! Malatya depremi ne anlatıyor?
        Beşiktaş'ta feci kaza! Sokakta takla attı
        Beşiktaş'ta feci kaza! Sokakta takla attı
        "Birlikte değiliz"
        "Birlikte değiliz"
        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem!
        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem!
        "Mucize adam harikalar yaratıyor"
        "Mucize adam harikalar yaratıyor"
        Bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
        Bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
        Kredi kartı harcamalarında yüzde 149'luk artış
        Kredi kartı harcamalarında yüzde 149'luk artış
        8 bin 200 yıllık su kanalı gün yüzüne çıkarıldı
        8 bin 200 yıllık su kanalı gün yüzüne çıkarıldı
        Fenerbahçe transferi duyurdu!
        Fenerbahçe transferi duyurdu!
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Hakemin maaş zammı kararı ne olacak?
        Hakemin maaş zammı kararı ne olacak?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da depremzedeler konteynerlerin çevresini sebze bahçesine dönüşt...
        Diyarbakır'da depremzedeler konteynerlerin çevresini sebze bahçesine dönüşt...
        DİYARBAKIR'DA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, 11 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGADA 17 ŞÜPHELİ A...
        DİYARBAKIR'DA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, 11 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGADA 17 ŞÜPHELİ A...
        DİYARBAKIR'DAKİ SİLAHLI KAVGADA SURİYELİ HIDIR, ÖLDÜ  
        DİYARBAKIR'DAKİ SİLAHLI KAVGADA SURİYELİ HIDIR, ÖLDÜ  
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kavgada 17 şüpheli a...
        Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kavgada 17 şüpheli a...
        Diyarbakır'daki silahlı kavgada Suriyeli Hıdır, öldü
        Diyarbakır'daki silahlı kavgada Suriyeli Hıdır, öldü