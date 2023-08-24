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        Diyarbakır'da yediemin otoparkları denetlendi

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki çekici, kurtarıcı ve güvenli otopark olarak hizmet veren firmaları denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 15:52 Güncelleme: 24.08.2023 - 16:04
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        Diyarbakır'da yediemin otoparkları denetlendi
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki çekici, kurtarıcı ve güvenli otopark olarak hizmet veren firmaları denetledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı temsilcilerinden oluşan komisyon kentte faaliyet gösteren 8 yediemin otoparkında denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, firmaların iş yeri açma ruhsatı, fiyat tarifesi ve fiziki şartlara uygunlukları kontrol edildi.

        Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, şehir merkezi ile ilçelerdeki denetimlerine devam edecek.

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