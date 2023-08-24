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        Diyarbakır'da refüj ve kavşaklar oya ağaçları ile renklendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 16:01 Güncelleme: 24.08.2023 - 16:01
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        Diyarbakır'da refüj ve kavşaklar oya ağaçları ile renklendi
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin diktiği 2 bin 400 oya ağacı kentin cadde, refüj, park ve kavşaklarını renklendirdi.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Mahabad, Mezopotamya, Selahattin Eyyubi ve Diclekent Bulvarları, Havaalanı Yonca ve Araştırma Kavşakları, Hayati Avşar, Musa Anter ve Abdülkadir Aksu Caddeleri, Dicle Vadisi, Hz Süleyman Parkı, Kurşunlu Cami çevresi, Sümerpark'a yaz dönemi boyunca çiçek açma özelliği bulunan ve kentin iklimine uygun 2 bin 400 oya ağacını toprakla buluşturdu.

        Ekipler, çalışmada ilk etapta ağaçların iyi bir şekilde gelişmesi için toprağa bol miktarda gübre ve vitamin takviyesinde bulundu.

        Sulamanın düzenli şekilde yapıldığı çalışmada, ayrıca ekipler, oya ağacının zararlı haşerelerden etkilenmemesi için de belirli aralıklarla ilaçlama çalışması yaptı.

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