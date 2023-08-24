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        Diyarbakır'da ekipler toplu tüketim alanlarına yönelik denetimlerini artırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 16:05 Güncelleme: 24.08.2023 - 16:20
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        Diyarbakır'da ekipler toplu tüketim alanlarına yönelik denetimlerini artırdı
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı gıda kontrol ekipleri, rutin denetimlerinin yanı sıra toplu tüketim alanlarını 3 hafta boyunca yoğun bir şekilde denetleyecek.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden alınan verilere göre, ilde bu yıl 10 bin 687 işletmeye yönelik 10 bin 354 denetim gerçekleştirildi.

        Yılın 7 ayındaki denetimlerde tespiti yapılan olumsuzluklarla ilgili yasal işlem başlatılan 48 iş yerine toplam 1 milyon 400 bin 509 lira idari para cezası uygulandı.

        Yıl boyunca rutin gerçekleştirilen risk esaslı denetim ve kontrollere ilaveten farkındalığın artırılması amacıyla lokanta, restoran, kafeterya, otel gibi toplu tüketim yapılan yerlere yönelik denetimler artırıldı.

        Bu kapsamda 100 gıda kontrol personelinin katılımıyla 8 Eylül'e kadar yapılacak denetimler sıklaştırıldı.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, gıda kontrol personeliyle katıldığı denetimler öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında tüm Türkiye'de yapılacak gıda denetimlerini kentte de hayata geçirdiklerini söyledi.

        Yıl boyunca yaptıkları rutin kontrollerinin yanı sıra 3 hafta yoğun bir şekilde toplu tüketim alanlarında denetimlerini yoğunlaştıracaklarını aktaran Atalar, şöyle konuştu:

        "Yaptığımız çalışmalar sonucunda olumsuzluğunu tespit ettiğimiz işletmelere de gerekli idari yaptırımları uyguluyoruz. Çünkü halkın sağlığını olumsuz etkileyecek hiçbir şeye müsaade etmemiz mümkün değil. İnsan sağlığını tehlikeye atanları, bu sektörün dışına çıkartmak bizim görevimiz. İnsanların rahat bir şekilde yaşamalarını sağlamak adına bütün tedbirleri alacağız. Gıda terörüne, sahtekarlığa, aldatmaya ya da insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek durumlara izin vermeme adına bütün tedbirleri alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz."

        Ekipler, açıklamanın ardından kent merkezindeki işletmelerde denetim yaptı.

        Denetimler sırasında eksiklikleri tespit edilen bazı işletmelere ekiplerce işlem yapıldı.

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