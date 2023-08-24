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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ahlat Otağı'nda stant açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 16:24 Güncelleme: 24.08.2023 - 16:44
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ahlat Otağı'nda stant açtı
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bitlis'in Ahlat ilçesinde "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu alanda çadır ve stant açarak kenti tanıtıyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi’nin 952. yılı etkinlikleri, ilçeye bağlı Çarho mevkisindeki ‘’1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı’’nda başladı.

        50 çadır ve bir han çadırının yer aldığı etkinlik alanında stant açan Büyükşehir Belediyesi, kentin sayısız eserlerinin başında gelen ve UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları'nın tarih içindeki yaşanmışlıkları fotoğraflar ve belgelerle ziyaretçilerin beğenisine sundu.

        Etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi, içinde Diyarbakır Dergisi, tanıtım fotoğrafları albümü, turizm rehberi kitabı, şapka, anahtarlık ve broşür bulunan çantayı ziyaretçilere hediye ediyor.

        25 Ağustos’a kadar açık olacak olan Diyarbakır standına, ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.

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