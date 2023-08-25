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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 12:26 Güncelleme: 25.08.2023 - 12:30
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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kırsal Değirmendere Mahallesi mevkisinde dün saat 21.30 sıralarında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Ergani Belediyesi itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen ve soğutma çalışması yapılan yangın, sabaha karşı rüzgarın da etkisiyle yeniden başladı.

        Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

        Yangında, 50 hektarlık alan ile burada yer yer gruplar halinde bulunan ağaçlar zarar gördü.

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