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        Sıcak havanın "Diyarbakır karpuzu"nu olumsuz etkilemesi bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 12:50 Güncelleme: 25.08.2023 - 12:50
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        Sıcak havanın "Diyarbakır karpuzu"nu olumsuz etkilemesi bekleniyor
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        DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - Diyarbakır'ın ağırlığıyla geçmişte develerle taşınan coğrafi işaret tescilli Diyarbakır karpuzunun, kavurucu sıcaklardan olumsuz etkilenmesi bekleniyor.

        Dicle Nehri vadisindeki çakıllı ve kumlu arazide güvercin gübresiyle yetiştirilen geçmişte büyüklüğü sebebiyle kılıçla kesilen Diyarbakır karpuzu, üreticiler tarafından büyük bir özenle yetiştiriliyor.

        Her yıl eylül ayında düzenlenen "Karpuz ve Kültür Festivali" kapsamında yapılan ağırlık yarışmasında da boy gösteren Diyarbakır karpuzunun, bu yıl yaşanan aşırı sıcaklardan, gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkından olumsuz etkilenmesi bekleniyor.

        Merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Erimli Mahallesi'ndeki üreticiler, Diyarbakır karpuzunu bu yıl yaşanan yüksek sıcaklıklardan korumak için çaba harcıyor.

        - "Sulamayı sabah erken saatlerde yapıyoruz"

        Erimli Muhtarı ve karpuz yetiştiricisi Ali Kaya, AA muhabirine, atalarından öğrendikleri Diyarbakır karpuzunun sürme çeşidini yetiştirdiklerini söyledi.

        Dicle Nehri kenarındaki kumlu arazinin karpuz yetiştiriciliği için uygun olduğunu aktaran Kaya, kullandıkları güvercin gübresinin de karpuza çok iyi geldiğini belirtti.

        Kaya, mahallede 15 üreticinin küçük alanlarda karpuz ürettiğini belirterek, eskiden 50 kilogram ağırlığa kadar karpuz yetiştirdiklerini, fakat son yıllardaki hastalık ve sıcaklıklardan karpuzun ağırlığının düştüğünü söyledi.

        Bu yıl, geçen yıla göre hastalığın ve sıcaklığın karpuzları daha fazla etkilediğini ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

        "Her yıl köyümüzden 30 kilogram ve üstü yaklaşık 60 karpuz çıkıyordu. Bu yılki beklentimiz 15-20 karpuz. Bunun nedeni hastalık ve aşırı sıcaklıklar. Karpuzumuz normalde sıcağı sever. Bu yıl üstünü otlarla kapattığımız karpuzu aşırı sıcaktan koruyoruz. Sulamayı sabah erken saatlerde yapıyoruz. Sıcak hava nedeniyle kimsenin tarlaya girmesine müsaade etmiyoruz, biz bile tarlamıza girmiyoruz."

        - "Çok güneşte kalınca rengi de bozuluyor"

        Mahalleli Ahmet Öz (60), uzun yıllar karpuz yetiştiriciliği yaptığını söyledi.

        Kente has karpuzun her yerde yetişmediğini ve belli bir ağırlığa ulaşmadığını dile getiren Öz, geçmişte 55 kilograma kadar karpuzlar yetiştirdiklerini kaydetti.

        "Hava serinledikçe karpuz hızlı büyümeye başlar. Sonbaharda büyür. Karpuzumuz Diyarbakır'ın sıcağını, havasını çok seviyor, ancak bu yıl sıcak fazla oldu, karpuza iyi gelmedi. Sıcak nedeniyle karpuzların üstünü otla örtüyoruz. Çok güneşte kalınca rengi de bozuluyor." ifadelerini kullanan Öz, bu yıl yetiştirdiği Diyarbakır karpuzu sayısının çok düşük olmasını beklediğini aktardı.

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