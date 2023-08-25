Diyarbakır'da "Huzur Hanem" söyleşileri devam ediyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Huzur Hanem" buluşmaları kapsamında aile danışmanı, eğitimci ve yazar Saliha Erdim söyleşi gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde vatandaşların ilgi gösterdiği söyleşide Erdim, "Eşler Arası İyi Bir İletişimin Stratejileri" konusunu ele aldı.

Söyleşi sonrası katılımcılar için kitap imzalayan Erdim'e, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Yıldırım tarafından plaket ve çiçek takdim edildi.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi'nin eşi Meryem Çiftçi, Kayapınar Kaymakamı Arif Karaman'ın eşi Pınar Karaman ve vatandaşlar katıldı.