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        Diyarbakır'da hastanede tatbikat gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 14:36 Güncelleme: 25.08.2023 - 14:39
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        Diyarbakır'da hastanede tatbikat gerçekleştirildi
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, özel bir hastanede yangın ve kurtarma tatbikatı yaptı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı, acil durum anında ve sonrasında yapılacaklara yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlerine devam ediyor.

        Özel bir hastanede çalışanlara eğitim programı düzenleyen itfaiye ekipleri, gerçekleştirdiği teorik eğitimde personele yangın çıkış nedenleri, başlangıç yangınlarına müdahalenin nasıl olacağı, yangının çıkmaması için alınacak önlemler, yangın sonrası yapılması gerekenler ve doğru yangın ihbarı konularında bilgi verdi.

        Ekipler, hastane binasında gerçekleştirdiği tatbikatta oluşabilecek herhangi bir acil durumda yangın söndürme, yaralıyı sedye yardımı ile tahliye etme ve mahsur kalanları kurtarma faaliyetlerini canlandırdı.

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