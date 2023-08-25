Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Malazgirt'te kenti tanıtıyor

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Muş'un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 952. yılı etkinlikleri kapsamında çadır ve stant açarak kenti tanıtıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 15:47 Güncelleme: 25.08.2023 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Malazgirt'te kenti tanıtıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Muş'un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 952. yılı etkinlikleri kapsamında çadır ve stant açarak kenti tanıtıyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi'nin 952. yılı etkinlikleri, Bitlis'in Ahlat ve Muş’un Malazgirt ilçelerinde devam ediyor.

        Malazgirt Milli Park'ında 16 çadır ve bir han çadırının yer aldığı etkinlik alanında stant ve çadır açan Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürünü yansıtan serginin açıldığı stantta ziyaretçilere Diyarbakır Dergisi, tanıtım fotoğrafları albümü, turizm rehberi kitabı, şapka, anahtarlık ve broşür bulunan çantayı hediye ediyor.

        Stantta ziyaretçilere Diyarbakır kadayıfı, peyniri ve çöreği, meyan kökü, reyhan şerbeti ve limonata ikramı yapılıyor, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı personeli Seyithan Koç, dengbej dinletisi gerçekleştirdi.

        Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan dengbej dinletisinin ardından Sur Belediyesi folklor ekibi de Diyarbakır'ın yöresel oyunlarını sahneledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Hafif ticari aracın çarptığı hala- yeğen yaralandı; kaza kamerada
        Hafif ticari aracın çarptığı hala- yeğen yaralandı; kaza kamerada
        Diyarbakır'da hastanede tatbikat gerçekleştirildi
        Diyarbakır'da hastanede tatbikat gerçekleştirildi
        Diyarbakır turizmi TUREB'in turist rehberlerine yönelik toplantısında ele a...
        Diyarbakır turizmi TUREB'in turist rehberlerine yönelik toplantısında ele a...
        Diyarbakır'da "Huzur Hanem" söyleşileri devam ediyor
        Diyarbakır'da "Huzur Hanem" söyleşileri devam ediyor
        Sıcak havanın "Diyarbakır karpuzu"nu olumsuz etkilemesi bekleniyor
        Sıcak havanın "Diyarbakır karpuzu"nu olumsuz etkilemesi bekleniyor
        Diyarbakır'da orman yangını (2)
        Diyarbakır'da orman yangını (2)