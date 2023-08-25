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        Diyarbakır Şehir Tiyatrosu "3. Ulusal Türkçe-Kürtçe Oyun Yazma Yarışması" düzenleyecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 16:29 Güncelleme: 25.08.2023 - 16:29
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        Diyarbakır Şehir Tiyatrosu "3. Ulusal Türkçe-Kürtçe Oyun Yazma Yarışması" düzenleyecek
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Şehir Tiyatrosu (DBŞT) "3. Ulusal Türkçe-Kürtçe Oyun Yazma Yarışması" düzenleyecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, oyun yazarlığını ve oyun çevirmenliğini geliştirmek, genç yazar adaylarına cesaret vermek, tiyatro sanatına nitelikli eserler kazandırmak ve ülke tiyatrosu oyun repertuarını genişleterek yazarları desteklemek amacıyla "3. Ulusal Türkçe-Kürtçe Oyun Yazma Yarışması" gerçekleştirecek.

        Oyunların son başvuru tarihine kadar hiçbir yerde yayınlanmamış, ödenekli veya profesyonel tiyatrolarda oynanmamış, yarışmalarda ödül almamış olması gerekiyor.

        Yarışmaya katılacak yazarlar oyunlarını, dbbkultursanat@gmail.com adresine mail olarak göndermesi gerekiyor.

        10 Eylül'de başvuruların sona ereceği yarışmada, her iki dil için toplamda 10 ödül verilecek.

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