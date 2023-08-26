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        Diyarbakır'da zabıta ekiplerince toplu taşıma ve yük araçları denetlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 14:21 Güncelleme: 26.08.2023 - 14:21
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        Diyarbakır'da zabıta ekiplerince toplu taşıma ve yük araçları denetlendi
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kent merkezinde faaliyet gösteren toplu taşıma ve yük araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü, vatandaşların şikayetlerini incelemek, toplu taşıma araçlarının ruhsatlarını, oturma düzenlerini ve kart okuma cihazlarının çalışıldığını kontrol etmek amacıyla denetim gerçekleştirdi.

        Sıcak havalarda vatandaşların sağlıklı ve konforlu seyahat edebilmeleri için şoförlere klimanın açık olması uyarısını yapan ekipler, kentin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri denetimlerde toplu taşıma araçları yönetmeliğine uymayan 14 araca cezai işlem uyguladı.

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