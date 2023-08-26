Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır Valisi Su Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlamalarına katıldı

        Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlamalarına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 14:23 Güncelleme: 26.08.2023 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır Valisi Su Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlamalarına katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlamalarına katıldı.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Malazgirt Zaferi’nin 952. yılı etkinlikleri kapsamında, ilçeye bağlı Çarho mevkisindeki "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı’"nda düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

        Vali Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nı ziyaret etti.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da alana yaptığı ziyaret kapsamında Diyarbakır çadırını gezdi.

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Kızılay tarafından ağırlanan Bakan Ersoy'a Diyarbakır'ın yöresel ürünleri ikram edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Diyarbakır annelerinden çocuklarına "Teslim ol" çağrısı
        Diyarbakır annelerinden çocuklarına "Teslim ol" çağrısı
        Dicle Elektrik'ten, bir mahallede yaşayan elektrik kesintisi ile ilgili açı...
        Dicle Elektrik'ten, bir mahallede yaşayan elektrik kesintisi ile ilgili açı...
        Diyarbakır'da depremzedeler için yürütülen konut projesinde alt yapı çalışm...
        Diyarbakır'da depremzedeler için yürütülen konut projesinde alt yapı çalışm...
        Diyarbakır'da bir işletme Bağdadi tatlısı yapıyor
        Diyarbakır'da bir işletme Bağdadi tatlısı yapıyor
        Diyarbakır'da zabıta ekiplerince toplu taşıma ve yük araçları denetlendi
        Diyarbakır'da zabıta ekiplerince toplu taşıma ve yük araçları denetlendi
        Rögarda 2 gündür mahsur kalan kedi, kurtarıldı
        Rögarda 2 gündür mahsur kalan kedi, kurtarıldı