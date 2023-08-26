Diyarbakır Valisi Su Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlamalarına katıldı Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlamalarına katıldı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlamalarına katıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Malazgirt Zaferi’nin 952. yılı etkinlikleri kapsamında, ilçeye bağlı Çarho mevkisindeki "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı’"nda düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

Vali Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nı ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da alana yaptığı ziyaret kapsamında Diyarbakır çadırını gezdi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Kızılay tarafından ağırlanan Bakan Ersoy'a Diyarbakır'ın yöresel ürünleri ikram edildi.