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        Diyarbakır'da bir işletme Bağdadi tatlısı yapıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 14:29 Güncelleme: 26.08.2023 - 14:29
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        Diyarbakır'da bir işletme Bağdadi tatlısı yapıyor
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yapılan Bağdadi tatlısı müşterilerin beğenisine sunuluyor.

        Diyarbakır'da bir işletme, yağ ve şeker oranı düşük, şerbeti sütle yapılan, fıstık, ceviz ve fındıklı olarak hazırlanan Bağdadi tatlısı yapıyor.

        Tatlı işletmesinin sahibi Yılmaz Elaldı, ürettikleri tatlının vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

        Tatlının hafif olmasının ilgi görmesinde etkili olduğunu dile getiren Elaldı, şöyle konuştu:

        "Bağdadi tatlısında süt şerbeti kullanıyoruz. Vatandaşlarımızın beğenisine sunduğumuz ürünün her gün daha fazla çıkarmamıza sebep oluyor. Bağdadi tatlısı hem ekonomik hem lezzetli hem de hafif."

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