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        Diyarbakır'da depremzedeler için yürütülen konut projesinde alt yapı çalışmaları başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 14:36 Güncelleme: 26.08.2023 - 14:36
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        Diyarbakır'da depremzedeler için yürütülen konut projesinde alt yapı çalışmaları başladı
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenenler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafınca yürütülen konut projesinde alt yapı çalışmalarına başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapımı süren 321 blok, 6 bin 40 konuttan oluşan projede inşa çalışmaları sürüyor.

        Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, konut projesinde alt yapı ve içme suyu için çalışmalara başladı.

        DİSKİ ekipleri, bölgede 13 bin 29 metre cazibeli hat, 11 bin 182 metre terfi hattı ve depo tahliye hattı, 2 tane 10 bin metreküp depo ile terfi merkezlerini yapacak.

        İçme suyu iletimi için kısa vadede Gözeli su havzasında bulunan mevcut sondajdan borularla yeni yapılacak 10 bin metre küp depoya terfi yapılacak.

        İkinci terfi merkezinde ise içme suyu çelik boru ile Oğlaklı TOKİ alanında yapılacak 10 bin metreküp depoya iletimi sağlanacak.

        Uzun vadede gelişim ile birlikte artacak nüfus artışına bağlı olarak içme suyu ihtiyacını gidermek için 13 bin 29 metre çelik boru ile mevcut içme suyu arıtma tesisinden cazibe ile depoya aktarımı sağlanacak, terfi merkezi ve hattıyla Oğlaklı deposuna iletimi sağlanması planlanıyor.

        Etüt çalışmalarını inceleyen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, "Yapacağımız çalışmayla Oğlaklı Mahallesi ve çevresindeki yerleşim yerlerinde içme suyu ihtiyacını 2055’e kadar karşılamayı planlıyoruz." dedi.

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