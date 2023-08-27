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        İllüzyon sanatçısı depremzede çocuklar için gösteri sunuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 11:02 Güncelleme: 27.08.2023 - 11:02
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        İllüzyon sanatçısı depremzede çocuklar için gösteri sunuyor
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        DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - İllüzyonist Hassan Asoiaf, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde konteyner kentlerde kalan çocuklar için gösteri sunuyor.

        Babası Irak kökenli, annesi Diyarbakırlı olan ve İzmir'de dünyaya gelen Asoiaf, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremden etkilenen çocukların hayatına dokunmak için ücretsiz illüzyon gösterisi yapmak için İzmir'den Diyarbakır'a geldi.

        Asoiaf, merkez Kayapınar ilçesindeki konteyner kentte çocuklar için gösteri yaptı.

        Yaklaşık 30 dakika süren ve 5 sunumdan oluşan gösteride bazı çocuklar da sahnede sergilenen oyunlara eşlik etti.

        Gösteriyi izleyen çocuklar, güzel vakit geçirdi.

        İllüzyonist Asoiaf, AA muhabirine, çocukken gösterisini izlediği sihirbazdan etkilendiği için bu mesleğe başladığını ve yaklaşık 7 yıldır Türkiye'nin birçok yerinde profesyonel gösteriler yaptığını söyledi.

        Eskişehir Anadolu Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü mezunu olduğunu fakat kendi alanıyla ilgili bir şey yapmadığını belirten Asoiaf, "Çünkü illüzyon o kadar ağır bastı ki. Sihir, insanları etkileme sanatı, insanların şaşırmaları, mutlu olmaları, eğlenmeleri beni farklı boyutlara götürdü." ifadelerini kullandı.

        - "En büyük sihir çocukların mutlu olması"

        Okul, restoran ve otel gibi birçok yerde gösteriler yaptığını dile getiren Asoiaf, Kahramanmaraş merkezli depremlerden tüm toplum gibi kendisinin de çok etkilendiğini kaydetti.

        Asoiaf, şöyle konuştu:

        "Kimisi maddi, kimisi manevi olarak depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştı. Ben de 'neler yapabilirim' diye düşündüm. Kayıtsız kalmak istemedim. Birilerine dokunmam gerektiğini hissettim. Depremden etkilenen 11 şehrimizdeki konteyner kentlerde kalan çocuklarımızı mutlu etmek için illüzyon gösterileri yapmak istedim. Çocukların psikolojilerini yerine getirebilmek için illüzyonun sihirli kapılarını onlara açıp, onları mutlu etmek, onlara dokunmak istedim."

        Gösteri yapmak için yola çıktığını belirten Asoiaf, gösteri için ilk durağının Diyarbakır olduğunu, çocukları mutlu görünce kendisini çok mutlu hissettiğini dile getirdi.

        Bir sonraki durağının Malatya olacağını ifade eden Asoiaf, şöyle konuştu:

        "Deprem bölgemizdeki bütün şehirleri gezip konteyner kentlerde kalan kardeşlerimizi mutlu etmek istiyorum. Sosyal sorumluluk projesi olduğu için hiçbir ücret talep etmedim. En büyük sihir çocukların mutlu olması ve çocuklara dokunmak. Çocuklar aşırı derecede eğlendi ve çok mutlu oldu. Bence bu parayla satın alınabilecek bir şey değil. Çocuklarımız hep mutlu olsun."

        - "Gösteri çok güzeldi"

        Gösteriyi izleyen 9 yaşındaki Hira Doru da en çok renkli sıvılarla yapılan gösteriyi beğendiğini söyledi.

        Doru, "Gösteriyi izlediğim için çok sevindim, gösteri çok güzeldi." dedi.

        Feyza Taşar (10) ise ailesiyle konteynerde kaldığını söyledi.

        "İllüzyonist burada gösteri yaptı, çok beğendik, bir daha gelmesini isteriz." diyen Taşar, en çok ellerinden alev çıkan gösteriyi beğendiğini belirtti.

        Mehmet Demirkıran (11) da "Bugün sihirbaz geldi, çok eğlendik, mutlu olduk. Bu tür etkinliklerin burada yapılmasını çok istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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