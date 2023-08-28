Diyarbakır'da çocuklar için yeni kamp alanı oluşturuluyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Karaköprü Fidanlık Alanında 12-17 yaş arası çocuklar için kamp alanı oluşturuyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca, 12-17 yaş arası çocuklara yönelik birçok sportif faaliyetlerin ve aktivelerin yer alacağı yaz kampı hazırlıkları başladı.

Mardin yolu üzerinde bulunan Karaköprü Fidanlık Alanı'nda kurulan kampta çocuklar yüzme, futbol, okçuluk, parkur sporları, eğitsel ve eğlenceli oyunlar, kamp aktiviteleri, kitap okuma, müzik, çeşitli konularda seminerler ve daha birçok çalışmalara katılarak ücretsiz tatil yapma imkanı bulacak.

Maddi imkanları bulunmayan çocuklar için düzenlenen kampa Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bünyesinde yer alan eğitim yuvalarında kayıtlı öğrencilerin yanı sıra kayıtlı olmayan çocuklar da katılabilecek.

Öğrencilere kahvaltı, öğle ve akşam yemeği olmak üzere 3 öğün yemek verilecek. Spor eğitmenleri eşliğinde sportif faaliyetlerine katılacak öğrenciler ayrıca yeteneklerine uygun çalışmalarda katılma imkanı bulacak.