DÜ'de özel yetenek sınavları yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - Dicle Üniversitesi (DÜ) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı özel yetenek sınavları yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 akademik yılında 50 kişilik kontenjan ile gerçekleştirilen resim bölümü özel yetenek sınavına 71 öğrenci adayı başvuru yaptı.

Canlı modelden (figüratif) desen ve imgesel tasarım (kompozisyon) çalışması olmak üzere iki aşamadan oluşan sınavda, becerilerini ve yaratıcılıklarını ortaya koyan adaylar, Resim-İş Öğretmenliği Bölümüne girebilmek için ter döktü.

Sınav sonuçları hafta içinde fakültenin internet sayfası üzerinden duyurulacak.