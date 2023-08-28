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        Diyarbakır'da kuru peyzaj uygulaması yaygınlaşıyor

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, her geçen gün azalan su kaynaklarını en doğru şekilde kullanmak amacıyla modern kentlerde uygulamaya başlanan kuru peyzaj çalışmalarını yaygınlaştırarak devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 15:58 Güncelleme: 28.08.2023 - 16:15
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        Diyarbakır'da kuru peyzaj uygulaması yaygınlaşıyor
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, her geçen gün azalan su kaynaklarını en doğru şekilde kullanmak amacıyla modern kentlerde uygulamaya başlanan kuru peyzaj çalışmalarını yaygınlaştırarak devam ediyor.

        Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kentin bulvar, kavşak ve orta refüjlerinde yeşil alanların korunması için tüketilen su miktarını en aza indirmek için Diyarbakır'da bazı noktalarda kuru peyzaj uygulamasını tercih ediyor.

        Su israfının önemli ölçüde önüne geçilen çalışmada ekipler, Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal ve Hintli Baba Caddeleri, Bağlar ilçe sınırlarında yer alan Çevlik Caddesi'nde kuru peyzaj çalışmalarını tamamladı.

        Kentin estetik görünüme kavuşmasını sağlamak için yapılan çalışmada Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 1000 metrekarelik alanda çim kullanımı yerine ponza malzemesi kullandı.

        Yapılan çalışma sayesinde bir yılda bin metrekare çim alanında kullanılacak olan 1800 ton su miktarından tasarruf sağlanmış olundu.

        Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kuru peyzaj uygulamasında kullandığı farklı motif ve desenlerle kavşak, bulvar ve orta refüjlerin estetik bir görünüme de kavuşmasını sağlıyor.

        Sınırlı su kaynakları ve küresel iklim değişiklerini göz önünde bulundurarak projeler üreten Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, yıl içinde kuru peyzaj uygulaması miktarını 10 bin metrekarelik alana yaymayı planlıyor.

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