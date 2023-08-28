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        Diyarbakır'da özel bireylere yüzme eğitimi veriliyor

        Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, 8-15 yaş aralığında bulunan otizmli bireyler için yüzme dersi eğitimi başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 16:54 Güncelleme: 28.08.2023 - 17:06
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        Diyarbakır'da özel bireylere yüzme eğitimi veriliyor
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, 8-15 yaş aralığında bulunan otizmli bireyler için yüzme dersi eğitimi başlattı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İl Gençlik Spor Müdürlüğü iş birliğiyle, merkez Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Spor Tesisi yüzme havuzunda 10 yüzme eğitmeni kontrolünde başlayan eğitimlerde 20 otizmli bireye yüzme dersi veriliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, "Otizm bir hastalık değildir. Çocuklarımızın farklılıklarının farkında olduğumuzu göstererek anlayışlı bir tutum sergileyebiliriz. Sosyalleşmek bir spor dalıyla ilgilenmek çevre ile iletişim içerisinde olmak otizmli çocuklarımızın duygu ve düşüncelerini daha rahat ifade etmektedir. Hayat boyu süren mücadelelerinde maddi manevi destekçileriyiz." ifadelerini kullandı.

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