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        Diyarbakır'da ağır hasarlı 7 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 19:20 Güncelleme: 28.08.2023 - 19:20
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        Diyarbakır'da ağır hasarlı 7 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı
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        DİYARBAKIR (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da ağır hasarlı 7 katlı bina kontrollü yıkıldı.

        Kentte, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar alan ve yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 222 Sokak'ta depremlerde ağır gören Maf 1 Apartmanı çevresinde önlem alan ekipler, binada yıkım çalışması başlattı.

        Bina iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

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