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        Diyarbakır Valisi Su'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 14:03 Güncelleme: 29.08.2023 - 14:03
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        Diyarbakır Valisi Su'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Su, mesajında, tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletin yeniden doğuşunu müjdeleyen ve Cumhuriyete hayat veren Büyük Zafer'in 101. yıl dönümünü, büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

        30 Ağustos'un, aziz milletin ve şanlı ordunun birlikte yazdığı bir kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Su, şunları kaydetti:

        "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, tarihe altın harflerle yazılmış bu eşsiz zaferle yüce milletimiz hiçbir zaman esaret altında yaşamayacağını, istiklal ve istikbalinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. 30 Ağustos, bütün yokluklara, imkansızlıklara rağmen yüreği vatan sevgisi ve imanla dolu yüce milletimizin ve onun bağrından çıkan kahraman ordumuzun kararlı ve şanlı mücadelesi sonucunda elde edilen büyük bir zaferdir. Bugün de bize ilham veren kutlu zaferin bize verdiği ruhla vatanımız ve milletimiz için aynı inanç ve iradeyle çalışmaya devam edeceğiz. Büyük zaferin 101. yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanları başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyorum."

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