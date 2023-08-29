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        Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 14:34 Güncelleme: 29.08.2023 - 14:34
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        Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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        DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Beyoğlu, mesajında, 30 Ağustos'un milletçe önemli başarılar kazandıkları zafer olduğunu belirtti.

        Anadolu'yu ebedi yurt haline getiren milletin evlatlarının kararlı ve azimli mücadelesinin, 100 yıl önce de ülkeyi işgal eden emperyalist zihniyete tarihi bir ders verdiğini aktaran Beyoğlu, şunları kaydetti:

        ”Aziz milletimiz tarihin her evresinde olduğu gibi bugün de yarın da ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı geçmişten aldığı ilhamla, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama idealleri uğruna başı dik alnı açık şekilde ayakta kalmaya devam edecektir. Böyle bir milletin evlatları olmak bizler için gurur vesilesidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal mücadelemizin kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmetle, minnet ve şükranla anıyor, bu büyük zaferin 101. yılını en kalbi duygularımla kutluyorum."

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