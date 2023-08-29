Diyarbakır'da otomobilin çarptığı baba ve 2 çocuğu yaralandı
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde otomobilin çarptığı baba ile 2 çocuğu yaralandı.
Bağcılar Mahallesi Evrim Alataş Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan baba ile 2 çocuğuna sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralı çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.