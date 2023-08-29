Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı baba ve 2 çocuğu yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 22:21 Güncelleme: 29.08.2023 - 22:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı baba ve 2 çocuğu yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde otomobilin çarptığı baba ile 2 çocuğu yaralandı.

        Bağcılar Mahallesi Evrim Alataş Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan baba ile 2 çocuğuna sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.

        Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralı çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Özhaseki'den Habertürk'e açıklamalar
        Özhaseki'den Habertürk'e açıklamalar
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Kayıp Korhan Berzeg olayında sıcak gelişme
        Kayıp Korhan Berzeg olayında sıcak gelişme
        İETT şoförüne biber gazlı saldırı
        İETT şoförüne biber gazlı saldırı
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yorgun mermi denilmişti! Benek'i kargalar öldürmüş
        Yorgun mermi denilmişti! Benek'i kargalar öldürmüş
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        İmza atacağı tarihi duyurdular!
        İmza atacağı tarihi duyurdular!
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da!
        Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da!
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        100'üncü yıl marşı ilk kez...

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da öğrencilere yönelik "Coğrafyamı Öğreniyorum" etkinliği
        Diyarbakır'da öğrencilere yönelik "Coğrafyamı Öğreniyorum" etkinliği
        Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Diyarbakır Valisi Su'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Diyarbakır Valisi Su'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Çermik'in iki mahallesine paket içme suyu arıtma tesisi yapılıyor
        Çermik'in iki mahallesine paket içme suyu arıtma tesisi yapılıyor
        Diyarbakır'da sınava belediyenin yurdunda hazırlanan Semanur, tıp fakültesi...
        Diyarbakır'da sınava belediyenin yurdunda hazırlanan Semanur, tıp fakültesi...
        Diyarbakır'da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakala...
        Diyarbakır'da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakala...