Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Batman, Elazığ, Siirt, Şırnak, Bingöl ve Mardin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'taki ilk törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Valilik önünde devam eden törende de Vali Ali İhsan Su ile 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal araçla halkı selamladı.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı, şiirlerin okunduğu törende, halk oyunları ekibi gösteri sundu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bando ekibi müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Tören birliklerin geçişiyle sona erdi.

Törene 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, kamu kurumları, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Batman

Batman Valiliği bahçesindeki ilk törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Turgut Özal Bulvarı'nda devam eden törende, Vali Ekrem Canalp ve Garnizon Komutanı Havacı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç araçla halkı selamladı.

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından Havacı Üsteğmen Hasan Oral, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı, öğrenciler şiirler okudu.

Program geçit töreninin ardından sona erdi.

- Elazığ

Elazığ Valiliği önündeki törende, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Ömer Toraman ve protokol üyeleri, Valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Elazığ Belediyesi önünde devam eden törende, Vali Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları askeri araçla halkı selamladı.

Toraman ve Binbaşı Onur Yazgan günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törende daha sonra mehteran takımı, folklor ekibi ve jandarma narkotik köpek timi gösteri sundu, Elazığ Jandarma Komando Tabur Komutanlığından komandolar harmandalı oyunu sergiledi, şiirler okundu.

Tören, askeri birlikler, gaziler, öğrenciler, mehteran ekibi ile polis ve jandarma araçlarının resmigeçidiyle sona erdi.

Programa AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 8. Kolordu Komutanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, kamu kurumları, STK ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Şırnak

Şırnak Valiliği bahçesindeki tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması ve Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.

Vali Cevdet Atay makamda tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, öğrenciler Türk bayraklarıyla yürüdü, çeşitli gösteriler sundu, şiirler okudu.

Spor dallarında dereceye giren öğrencilere kupa ve madalya verildi.

Tören, birliklerin geçişi ile sona erdi.

Törene Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, kurum ve siyasi parti temsilcileri ile halk katıldı.

- Siirt

Siirt'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın makamında tebrikleri kabul ettiği etkinlikler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam etti.

Vali Kızılkaya ve AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, törene katılanları selamladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı törende, halk oyunları ekibi ve bazı sporcular gösteriler sundu.

Tören, birliklerin geçişi ile sona erdi.

Törene, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Hüseyin Altınışık, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Sinan İbrahimoğlu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Miktat Selvi, Siirt Baro Başkanı Muhammed Alptekin, kamu kurumu ve STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Bingöl

Bingöl Valiliği önünde Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, askeri ve emniyet personelinin yanı sıra kurum amirleri katıldı.

- Mardin

Mardin'de Hükûmet Konağı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Vali Tuncay Akkoyun, Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde tebrikleri kabul etti.

Törene 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Denen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, askeri ve mülki erkan, kamu kurum ve kuruluşları, STK ve siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler ile halk katıldı.