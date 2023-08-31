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        Diyarbakır'da tefecilik operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 12:53 Güncelleme: 31.08.2023 - 12:53
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        Diyarbakır'da tefecilik operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı, "aldıkları borcu ödemedikleri gerekçesiyle 2 kişiyi darbetmek" suçundan tutuklandı.

        İddiaya göre, 23 Ağustos'ta O.S. ve E.N, tefecilerden aldıkları borç parayı ödemedikleri gerekçesiyle Diyarbakır Silvan kara yolunda bulunan ormanlık alana götürülerek darbedildi.

        Hastanede tedavi altına alınan 2 kişinin polise şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Ekipler, bölgedeki 22 farklı açıdan 52 saatlik Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceledi.

        İnceleme sonucu kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda, C.Y, M.Ç, Ö.D, H.S. ve A.Ş. yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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