Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da öğrencilere kamp hizmeti veriliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 15:10 Güncelleme: 31.08.2023 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da öğrencilere kamp hizmeti veriliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Karaköprü Sosyal Yaşam Parkı ve Mesire Alanında öğrenciler için oluşturduğu kamp hizmet vermeye başladı.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren kampta, 12-17 yaş arası çocuklar ve gençlere yönelik birçok sportif faaliyetler ve aktiveler yer alıyor.

        Mardin yolu üzerinde bulunan Karaköprü Sosyal Yaşam Parkı ve Mesire Alanında kurulan kampta öğrenciler yüzme, futbol, okçuluk, parkur sporları, eğitsel ve eğlenceli oyunlar, kamp aktiviteleri gibi çeşitli konularda seminerler ve çalışmalara katılarak ücretsiz tatil yapma imkanı buluyor.

        3 öğün yemek ikramı yapılan kampta eğitmenler eşliğinde sportif faaliyetlerine katılan öğrenciler, ayrıca yeteneklerine uygun çalışmalara da katılma imkanı buluyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Memur zammı belli oldu
        Memur zammı belli oldu
        16 yaşında üvey ağabeyini öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        16 yaşında üvey ağabeyini öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Otobüste gizlice kadının fotoğrafını çekti! Pişkin savunma!
        Otobüste gizlice kadının fotoğrafını çekti! Pişkin savunma!
        Vargas'a saygısızlık!
        Vargas'a saygısızlık!
        Mardin'de 'uzun namlulu' dehşet! Evinde öldürdüler!
        Mardin'de 'uzun namlulu' dehşet! Evinde öldürdüler!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni bulundu!
        Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni bulundu!
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Yeşil fiş 500, beyaz fiş 250 TL! Randevulu muska sırası!
        Yeşil fiş 500, beyaz fiş 250 TL! Randevulu muska sırası!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu
        Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da çevre kirliliğine yol açan hurda araçlar çekildi
        Diyarbakır'da çevre kirliliğine yol açan hurda araçlar çekildi
        Diyarbakır'da tefecilik operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır'da tefecilik operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır'da 'randevulu' muska sırası; yeşil fiş 500, beyaz fiş 250 TL
        Diyarbakır'da 'randevulu' muska sırası; yeşil fiş 500, beyaz fiş 250 TL
        Borç verdikleri 2 kişiyi ormanda döven 5 tefeci, tutuklandı
        Borç verdikleri 2 kişiyi ormanda döven 5 tefeci, tutuklandı
        Babalar da Diyarbakır anneleriyle omuz omuza evlat mücadelesini sürdürüyor
        Babalar da Diyarbakır anneleriyle omuz omuza evlat mücadelesini sürdürüyor
        Eski bakan Kutbettin Arzu'nun cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verildi
        Eski bakan Kutbettin Arzu'nun cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verildi