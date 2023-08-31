Diyarbakır'da öğrencilere kamp hizmeti veriliyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Karaköprü Sosyal Yaşam Parkı ve Mesire Alanında öğrenciler için oluşturduğu kamp hizmet vermeye başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren kampta, 12-17 yaş arası çocuklar ve gençlere yönelik birçok sportif faaliyetler ve aktiveler yer alıyor.

Mardin yolu üzerinde bulunan Karaköprü Sosyal Yaşam Parkı ve Mesire Alanında kurulan kampta öğrenciler yüzme, futbol, okçuluk, parkur sporları, eğitsel ve eğlenceli oyunlar, kamp aktiviteleri gibi çeşitli konularda seminerler ve çalışmalara katılarak ücretsiz tatil yapma imkanı buluyor.

3 öğün yemek ikramı yapılan kampta eğitmenler eşliğinde sportif faaliyetlerine katılan öğrenciler, ayrıca yeteneklerine uygun çalışmalara da katılma imkanı buluyor.