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        Diyarbakır'da çevre kirliliğine yol açan hurda araçlar çekildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 15:11 Güncelleme: 31.08.2023 - 15:16
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        Diyarbakır'da çevre kirliliğine yol açan hurda araçlar çekildi
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, terk edilen ve çevre kirliliğine yol açan hurda araçların kaldırılması için sahiplerini uyardı.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, sanayi sitelerinde sahipleri tarafından terk edilmiş, çevre kirliliğine ve ulaşım aksamalarına neden olan hurda araçların kaldırılması için çalışmalarına devam ediyor.

        Hurda araçların paslanma ve sağlık sorunlarına yol açacağını belirten zabıta ekipleri, terk edilen araçların kaldırılması için tutanak tuttu.

        Uyarının ardından 6 aracın sahipleri tarafından çekilmesiyle site içerisindeki görüntü ve çevre kirliliği de ortadan kaldırıldı.

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