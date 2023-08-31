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        Türk Kızılay Sur Şubesi kırtasiye yardımı kampanyası başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 16:27 Güncelleme: 31.08.2023 - 16:27
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        Türk Kızılay Sur Şubesi kırtasiye yardımı kampanyası başlattı
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Türk Kızılay Sur Şubesi tarafından yetim ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye malzemelerinin giderilmesi amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.

        Türk Kızılay Sur Şubesi Başkan Vekili Gülhan Sönmez, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla kırtasiye yardımı kampanyası başlatıldığını belirtti.

        Geçen yıl 200 yetim ve ihtiyaç sahibi öğrenciye kırtasiye malzeme desteğinde bulunulduğunu kaydeden Sönmez, şöyle konuştu:

        "Bu sene daha fazla ihtiyaç sahibi öğrencimize yardım ulaştırmayı hedefliyoruz. Okulların açılacak olması nedeniyle yardıma muhtaç öğrencilerimize destek olmaya çalışacağız. Hayırsever vatandaşlarımız, ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz için başlatılan kampanyamıza nakdi bağış ve yeni alınmış kırtasiye malzemeleriyle destek verebilir. Hayırseverler, Kızılay Sur Şubemize bağış yaparak destek olabilir."

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