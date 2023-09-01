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        Çocukların diş tedavisinden korkmaması için hastane ve poliklinikler resimlerle süslendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 12:02 Güncelleme: 01.09.2023 - 12:02
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        Çocukların diş tedavisinden korkmaması için hastane ve poliklinikler resimlerle süslendi
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        DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA/DAMLANUR TEYHUN - Diyarbakır'da çocukların diş tedavisinden korkmaması için diş hastanesi ve poliklinikler resimlerle süslendi.

        İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde, Kayapınar Belediyesinin desteğiyle Diyarbakır Ağız ve Diş Hastanesi Müdür Yardımcısı Azize Sağlam öncülüğünde "Çocuklar Diş Tedavisinden Korkmasın" adlı proje hazırlandı.

        Proje kapsamında Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile Bağlar, Diclekent ve Dağkapı Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniklerinin bazı bölümlerin duvar ve tavanları ile koridorlarına resimler yapıldı.

        - "Güzel olumlu tepkiler aldık"

        Azize Sağlam, AA muhabirine, hastaneye diş tedavisi için gelen çocukların korkmaması için proje hazırladıklarını, projenin hastane ve polikliniklerde devam ettiğini söyledi.

        Hastanelerin bazı bölümlerine çocukların en sevdiği çizgi film karakterlerin, hayvanların, emojilerin, diş perisinin, gökyüzünün ve gezegenlerin resmedildiğini aktaran Sağlam, çalışmada çocukların sevebileceği resimlere odaklandıklarını belirtti.

        Sağlam, şöyle konuştu:

        "Çocuğa bir dişin çürüklüğünü anlatmak farklı bir şeydir, ama bunu bir diş perisiyle anlattığınız zaman olay apayrı bir yere gider. Çocukları rahatlatma açısından onların sevdiği karakterleri çizmeye gayret ettik. Güzel olumlu tepkiler aldık. Çocuklar diş hastanelerine büyük bir korkuyla geliyorlardı, şimdi ise çocuklar çizimlere odaklandığı için doktorlar rahatlıkla tedaviyi yapabiliyor. Çocuklara hitap eden bir proje oldu. Çocuklarıyla birlikte hastanemize gelen ebeveynlerin, daha rahat bir şekilde geldiklerini görüyoruz. O mutluluğu gözlerinden okuduğumuz zaman iyi bir iş yaptığımızı görebiliyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor."

        - "Çocuklar duvar ve tavandaki resimlere dalıyor"

        Kayapınar Halk Eğitimi Merkezi'nde resim eğitimi veren usta öğretici Abdurrahman Akçakaya ise böyle güzel bir projede yer aldığı için mutlu olduğunu dile getirerek, çocuklar için çizimleri en güzel şekilde yapmaya çalıştığını aktardı.

        Çocukların sevdiği karakterleri, renkleri ve hayvanları çizimlerinde kullandığını bildiren Akçakaya, "Bu çalışmayı çocukların korkularını yenmesi, dikkatlerini dağıtmak ve doktorun da işini rahatlıkla yapabilmesi için yaptık. İyi sonuçlar aldık. Doktorlarımız işlem yaptığı sırada çocuklar duvar ve tavandaki resimlere dalıyor." ifadelerini kullandı.

        Diş tedavisi için hastaneye ailesiyle gelen Muhammed Emin Uçay (12) da hastanenin içinde yapılan resimleri görünce çok heyecanlandığını söyledi.

        Uçay, "Diş tedavisine geldim, çizilen resimleri gördüm çok mutlu oldum. Tavandaki resimleri incelediğim sırada tedavim yapıldı." dedi.

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