Diyarbakır'da kayalıkta mahsur kalan keçi yavrusu kurtarıldı
Giriş: 01.09.2023 - 13:25 Güncelleme: 01.09.2023 - 13:39
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kayalıkların arasında sıkışan keçi yavrusunu AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.
Kırsal Yamaç Mahallesi'nde sürüden ayrılan keçi yavrusu kayalıkların arasında sıkıştı.
Çoban, keçiyi kurtaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından mahsur kalan keçi kurtarılarak, çobana teslim edildi.