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        Diyarbakır "1. Uluslararası Şanlıurfa Kültür ve Turizm Buluşmaları"nda tanıtılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 14:05 Güncelleme: 01.09.2023 - 14:05
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        Diyarbakır "1. Uluslararası Şanlıurfa Kültür ve Turizm Buluşmaları"nda tanıtılıyor
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, "1. Uluslararası Şanlıurfa Kültür ve Turizm Buluşmaları"nda stant açarak kenti tanıtıyor.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilki düzenlenen "1. Uluslararası Şanlıurfa Kültür ve Turizm Buluşmaları" etkinliklerinde yer aldı.

        Şanlıurfa TÜYAP Fuar Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, tarihi surların ve mimari yapıların olduğu stant kurdu.

        Etkinlikte, içinde Diyarbakır Dergisi, tanıtım fotoğrafları albümü, turizm rehberi kitabı, şapka, anahtarlık ve broşür bulunan çantayı ziyaretçilere hediye ediliyor.

        Stantta ziyaretçilere Diyarbakır Kadayıfı, çöreği, meyan kökü, reyhan şerbeti ve limonata ikram ediliyor.

        2 Eylül'e kadar açık olacak olan Diyarbakır standına, ziyaretçiler ilgi gösteriyor.

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