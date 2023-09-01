Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 14:12 Güncelleme: 01.09.2023 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hastane önleri, kavşak, sokak ve caddelerde dilenenlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Zabıta Daire Başkanlığı, insanların manevi ve dini duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Merkez ilçelerde bulunan hastane önlerinde, kavşaklarda, vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda dilenen 376 kişi yakalanarak gerekli işlemler yapılmak üzere Kantar Zabıta Amirliği'ne götürüldü.

        Ekipler, tutanak tutarak kişilerin dilendikleri 6 bin 538 liraya el koydu. 24 kişiye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında "İdari Yaptırım Karar Tutanağı" düzenlenerek toplam 14 bin 808 lira ceza uygulandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Sözlü taciz iddiasına vatandaştan dayak!
        Sözlü taciz iddiasına vatandaştan dayak!
        Cimbom'dan Hojbjerg atağı!
        Cimbom'dan Hojbjerg atağı!
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Tehdit edilince cama çıktı! İtfaiyenin açtığı yastığa atladı
        Tehdit edilince cama çıktı! İtfaiyenin açtığı yastığa atladı
        Avrupa'da scooterları yasaklayan ilk başkent!
        Avrupa'da scooterları yasaklayan ilk başkent!
        İstanbul'da her iki havalimanında insan saçı operasyonu!
        İstanbul'da her iki havalimanında insan saçı operasyonu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Kongre baskınında 17 yıl hapis cezası
        Kongre baskınında 17 yıl hapis cezası
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        'Tanımıyorum' göndermesi
        'Tanımıyorum' göndermesi
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"
        Rakipleri mercek altına aldık
        Rakipleri mercek altına aldık

        Benzer Haberler

        Diyarbakır "1. Uluslararası Şanlıurfa Kültür ve Turizm Buluşmaları"nda tanı...
        Diyarbakır "1. Uluslararası Şanlıurfa Kültür ve Turizm Buluşmaları"nda tanı...
        Diyarbakır'da akademi liselerde kayıtlar başladı
        Diyarbakır'da akademi liselerde kayıtlar başladı
        Diyarbakır'da kayalıkta mahsur kalan keçi yavrusu kurtarıldı
        Diyarbakır'da kayalıkta mahsur kalan keçi yavrusu kurtarıldı
        Çocukların diş tedavisinden korkmaması için hastane ve poliklinikler resiml...
        Çocukların diş tedavisinden korkmaması için hastane ve poliklinikler resiml...
        Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 5. yılına giriyor
        Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 5. yılına giriyor
        Diyarbakır'da CHP Bağlar İlçe Başkanı Yavuz'dan "ilçe kongresinin iptal edi...
        Diyarbakır'da CHP Bağlar İlçe Başkanı Yavuz'dan "ilçe kongresinin iptal edi...