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        Bağlar ilçesinde tahrip olan sokakta yenileme çalışması yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 15:43 Güncelleme: 01.09.2023 - 15:43
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        Bağlar ilçesinde tahrip olan sokakta yenileme çalışması yapılacak
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        DİYARBAKIR (AA) - Bağlar ilçesinde vatandaşların talebi üzerine tahrip olan sokakta yenileme çalışması yapılacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkez Bağlar ilçesinde bulunan Mevlana Halit Mahallesi 402. Sokak'ta Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek, sorun ve talepleri dinledi.

        Beyoğlu, vatandaşların talebi üzerine kaldırımlar başta olmak üzere sokağın yenilenmesi talimatını ilgili belediye birimlerine verdi.

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