Diyarbakır'da kitap okumanın önemine yönelik seminer düzenlendi
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yenişehir yaz kampında kalan çocuklara yönelik "Çocuk Gelişiminde Kitap Okumanın Önemi" semineri düzenledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 8-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenen seminerde, küçük yaşta kitap okumanın önemi aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam ve Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, yaz kampında 3 gün konaklayan çocukların ailelerinden uzakta uzmanlar eşliğinde tek başlarına birey olabilme yolunda ilk adımı attıklarını söyledi.
Seminer ile çocuklara kitap okumanın öneminin aktarıldığını ifade eden Beşikci, çocuklara kitap okuma alışkanlığının kazandırılması gerektiğini kaydetti.