Diyarbakır'da Keyf-i Diyar ücretsiz sinema gösterimleri başlıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Keyf-i Diyar ücretsiz sinema gösterimi kapsamında her hafta sonu çocukları sinemayla buluşturacak.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde her hafta sonu çocuklar için sinema gösterimleri yapacak.

Bu hafta sonu "Periler Ülkesi" ve "Belle ve Sebastian Cesur Dostum" film gösterimleri, çocuklar için gösterimde olacak.

Çocuklar, Periler Ülkesi filmini saat 13.00’te ve Belle Ve Sebastian Cesur Dostum filmini saat 15.00 seansıyla ücretsiz izleyecek.