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        Diyarbakır'da "muska yazma" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 18:50 Güncelleme: 01.09.2023 - 18:50
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        Diyarbakır'da "muska yazma" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da "muska yazma" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Bağlar ilçesinde bir kişinin para karşılığında "muska yazma" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığına ilişkin basında çıkan haberler üzerine soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçeye bağlı 5 Nisan Mahallesi'nde kimliği tespit edilen şüpheli A.A. yakalandı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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