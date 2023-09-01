Diyarbakır'da 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla miting düzenlendi Diyarbakır'da 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla miting gerçekleştirildi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla miting gerçekleştirildi.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) tarafından 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla merkez Yenişehir ilçesi Ofis Semti İstasyon Meydanı'nda "Toplumsal Barış için Eşit ve Özgür Yaşam" mitingi düzenlendi.

Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, mitingde, barışın, özgürce bir geleceğin, insanca bir yaşamın inşa edilmesi olduğunu söyledi.

Barışın aynı zamanda masalarda imzalanan bir anlaşma olmadığını dile getiren Uçar, "Bu ülkede yaşayan bütün ana dillerin, kimliklerin, halkların eşit yaşamasıdır. Barış çok dillidir, kültürlüdür ve inançlıdır. Dolayısıyla hiç kimse barışı tekçiliğe, tek kimliğe sığdıramaz. Bizim mücadelemiz, onurlu bir barış tesis edilinceye kadar devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz'in, mitinge katılanların hızlı bir şekilde alana alınmasını istemesi üzerine bir emniyet görevlisiyle arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Mitingde daha sonra Kürtçe şarkıların seslendirildi.