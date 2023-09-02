Evlat nöbetiyle terör örgütünden çocuklarını kurtaran ailelerden eyleme destek çağrısı

​​​​​​​DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemi sayesinde evlatlarına kavuşan anne ve babalar, Diyarbakır annelerine destek çağrısında bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1461'inci gününde devam ediyor.

Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı yurdun dört bir yanından gelenlerin de katılımıyla 364'e yükseldi. Büyük bir dayanışma ve kararlılıkla sürdürülen oturma eylemi ve güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu çocukların ikna edilmesiyle bugüne kadar 45 aile evladına kavuştu.

Yıllarca evlatlarından ayrı kalan anne ve babalar, mücadeleleri sonucu kavuştukları çocuklarını bağırlarına basıyor, eylemi sürdüren Diyarbakır annelerine de sık sık destek ziyaretinde bulunuyor.

- "Çok şükür kavuştum kızıma"

Diyarbakır'da 2014'te dağa kaçırılan ve 2020 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu ikna edilen kızına kavuşan baba Mehmet Yalçın, AA muhabirine, büyük mücadele verdiğini söyledi.

Kızının çok küçük yaşta kaçırıldığını, bir baba olarak çok zorlu bir süreç geçirdiğini belirten Yalçın, evladını kurtarmak için eyleme katıldığını anlatarak, "Kızıma kavuştuğumda bana, 'Baba oturma eylemine katıldığını gördüm biraz daha cesaret buldum.' dedi. Çocukları dağa giden herkesin bu eyleme katılmasını istiyorum. Dağdaki çocuklar şunu bilsin, hiçbir anne ve baba çocuklarına 'Aferin' demiyor, alkışlamıyor. Aileler çocukları gittiğinden dolayı büyük üzüntü içinde." ifadelerini kullandı.

Tüm ailelerin en kısa zamanda evlatlarına kavuşmasını temenni eden Yalçın, şöyle konuştu:

"Buradaki çadır kurulduğundan bu yana 45 kişi teslim oldu ve ailelerine kavuştu. Diğerleri de gelsin teslim olsun ve ailelerine kavuşsun. İlk kavuşma anında fotoğrafını gösterdikleri kızımı tanıyamadım, ağladım. Önümden geçseydi tanımazdım. Evlat acısı öyle büyük ki Allah düşmanıma bile göstermesin. Çok şükür kavuştum kızıma. İnşallah buradaki ailelerin hepsi çocuklarına kavuşur. Darısı bütün ailelerin başına. Bir evlat yetiştirmek kolay değil. Buradaki anne ve babaların mücadeleleri haklı ve onurlu bir mücadeledir. Dertleri ne makamdır ne de başka bir şeydir. Tek dertleri evlatlarıdır. Evlatlarını almadan buradan gitmeyecekler."

- "Allah tüm anne ve babaları evladına kavuştursun"

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 10 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan ve temmuz ayında terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Zübeyde Koç'un annesi Esmer Koç da 10 yıllık özlemin ardından kızına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

"Ben çok mutluyum, 10 yıldır evlat acısı çekiyordum ama artık içimdeki acı bitti, içim rahat etti. Şu anda çok sevinçliyim. Akşam rahat bir şekilde başımı yastığa koyuyorum, sürekli kızımı öpüyorum" diyen Koç, kızına kavuşmasını sağlayan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Diğer anne ve babalara destek amacıyla oturma eyleminde yer aldığını anlatan Koç, "Devletimin sayesinde evladıma kavuştum. İnşallah buradaki anne ve babalar da benim gibi evladına kavuşur. Dağdaki tüm çocuklara sesleniyorum, gelin, korkmayın. İnşallah dağdaki çocuklar da bizim çocuklar gibi terör örgütünden kaçıp devletimize, askerimize sığınır ve annesine, babasına kavuşur. Allah tüm anne ve babaları evladına kavuştursun. Eyleme herkesin destek vermesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.