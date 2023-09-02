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        GÜNCELLEME - Doğu ve Güneydoğu'da bazı şehirlerde gökyüzünde görülen "parlak ışık" kameralara yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 22:18 Güncelleme: 02.09.2023 - 22:18
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        GÜNCELLEME - Doğu ve Güneydoğu'da bazı şehirlerde gökyüzünde görülen "parlak ışık" kameralara yansıdı
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        DİYARBAKIR (AA) - Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bazı şehirlerde gökyüzünde görülen parlak ışık, kimi vatandaşlarca cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

        Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Erzurum ve Tunceli’nin aralarında olduğu bazı şehirlerde akşam saatlerinde gökyüzünde parlak ışık görüldü.

        Kimi vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedilen ayrıca araç kamerasına da yansıyan ışıkla ilgili videolar, sosyal medyada paylaşıldı.

        Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki parlak ışığın gök taşı olabileceği yorumları yapıldı.

        AFAD Bingöl İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kiğı ile Yayladere ilçelerinden konuya ilişkin ihbar geldiği belirtildi.

        Açıklamada, "AFAD İl Müdürlüğümüze Kiğı ve Yayladere ilçelerinde gök taşının parlaması anında patlamaya yakın seslerin duyulması ve bazı evlerin camlarında titremeye sebep olduğu ihbarı üzerine yaptığımız araştırmalar sonucu bölgede herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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