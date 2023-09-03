Diyarbakır'da otomobil ile kamyon çarpan yaya öldü
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde yolun karşısına geçtiği sırada otomobil ile kamyon çarpan yaya hayatını kaybetti.
Diyarbakır-Elazığ kara yolu Çimenler Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan H.Ç'ye (25), N.A yönetimindeki 34 UV 5688 plakalı otomobil, ardından K.O'nun kullandığı 06 DFG 762 plakalı kamyon çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde H.Ç'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
H.Ç'nin cesedi, sağlık ekiplerince otopsi için hastane morguna götürüldü.
Sürücülerin gözaltına alındığı öğrenildi.