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        Dicle Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 23:39 Güncelleme: 03.09.2023 - 23:39
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        Dicle Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da serinlemek için girdiği nehirde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

        Merkez Sur ilçesinde girdiği Dicle Nehri'nde kaybolan 19 yaşındaki Seyit Kaçmaz, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

        Kaçmaz'ın suda kaybolduğunu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin nehirde başlattığı arama çalışmalarında Kaçmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaçmaz'ın cesedi otopsi için Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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